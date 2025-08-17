Equitazione: la Germania vince nel completo di Arville. L’Italia chiude in 11esima piazza

All’ultimo respiro, dopo un testa a testa combattutissimo, la Germania la spunta sugli Stati Uniti andando a vincere la quarta tappa della FEI Nations Cup di completo, andata in scena ad Arville.

Sul campo di gara belga, che ha visto i binomi alternarsi fra dressage, cross country e – 0ggi – salto ostacoli, la formazione teutonica ha chiuso con un totale di 104.1 penalità anticipando sul podio gli americani, secondi a 112.7, e l’Australia, terza a 131.0; quest’ultima abile nel vincere il testa a testa con i Paesi Bassi, quarti a 133.8.

Gran Bretagna (188.5), Austria (196.6) e Francia (213.3) hanno occupato la parte centrale della graduatoria, dal 5° al7° posto, mentre dall’8° all’11esimo posto si sono sistemate tutte quelle formazioni che hanno dovuto affrontare delle eliminazioni fra cross country e salto ostacoli, ossia Svezia (1091.9), Polonia (1122.4), i padroni di casa del Belgio (1153.4) e l’Italia (1213.3).

Dopo la parziale giornata positiva di ieri, che ha aveva fatto risalire il team azzurro in 9a posizione, oggi i rappresentanti del Bel Paese non sono riusciti a trovare il ritmo giusto fra barriere e sforzi: dopo l’eliminazione di ieri di Edoardo Fortini, oggi i 1000 punti messi a referto suo malgrado da Matteo Orlandi hanno pesato tantissimo nel computo complessivo, visto che comunque Paolo Mario De Simone (su Parker D) e Federico Riso (Diabella 10) erano riusciti ad accumulare soltanto 10.4 e 4.4 penalità.

A livello individuale invece, con gli stessi Paolo Mario De Simone e Federico Riso in 50esima e 71esima posizione, a risultare la migliore del concorso è stata la statunitense Lauren Nicholson: 31.7 penalità per lei in tre giorni montando Larcot Z. Dietro di lei, a prendersi seconda e terza piazza, i tedeschi Calvin Bockmann (32.8 – The Phantom Of The Opera) e Anna Siemer (33.3 – FRH Butts Avondale).