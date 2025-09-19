CompletoEquitazione
Equitazione, l’Italia scivola all’ultimo posto al termine del dressage agli Europei di completo
A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, si completa la prova di dressage degli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: nella seconda giornata spazio sul rettangolo agli ultimi 28 dei 55 binomi in gara. L’Italia scivola al nono ed ultimo posto nella graduatoria a squadre, mentre a livello individuale il migliore tra gli azzurri è Pietro Majolino su Vita Louise DH Z, 23°.
Al termine della prova di dressage nella classifica individuale comanda il tedesco Michael Jung su Fischerchipmunk FRH con 18.3, che precede i britannici Laura Collett su London 52, seconda con 20.6, e Tom McEwen su JL Dublin, terzo con 26.2.
Il migliore degli azzurri è l’individualista Pietro Majolino su Vita Louise DH Z, 23° con 32.7, il quale precede Giovanni Ugolotti su Duke of Champions, 25° con 32.8, Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, 26ma con 33.2, l’altro individualista Daniele Bizzarro su Stormhill Riot, 46° con 37.2, Paolo Torlonia su Zinny, 51° con 39.8, ed Arianna Schivo su First Lady de Belheme, 53ma con 40.4.
Nella graduatoria a squadre, che tiene conto dei tre migliori punteggi (su un massimo di quattro binomi schierati) di ciascuna Nazione, comanda la Germania con 74.4, davanti alla Gran Bretagna, seconda a quota 75.8, ed alla Francia, terza con 90.7, mentre l’Italia è nona ed ultima a quota 105.8.
CLASSIFICA A SQUADRE
1 Germania 74.4
2 Gran Bretagna 75.8
3 Francia 90.7
4 Svizzera 95.2
5 Belgio 95.3
6 Austria 98.9
7 Irlanda 100.6
8 Svezia 104.3
9 Italia 105.8
CLASSIFICA INDIVIDUALE (TOP 10 + ITALIANI)
1 Michael JUNG (GER*) FISCHERCHIPMUNK FRH 18.3
2 Laura COLLETT (GBR*) LONDON 52 20.6
3 Tom MCEWEN (GBR*) JL DUBLIN 26.2
4 Lea SIEGL (AUT*) VAN HELSING P 26.9
5 Lara DE LIEDEKERKE – MEIER (BEL*) HOONEY D’ARVILLE 27.7
6 Malin HANSEN-HOTOPP (GER*) CARLITOS QUIDDITCH K 27.8
7 Libussa LÜBBEKE (GER*) CARAMIA 34 28.3
8 Bubby UPTON (GBR) ITS COOLEY TIME 28.9
9 Yasmin INGHAM (GBR*) REHY DJ 29.0
9 Sebastien CAVAILLON (FRA*) ELIPSO DE LA VIGNE 29.0
23 Pietro MAJOLINO (ITA) VITA LOUISE DH Z 32.7
25 Giovanni UGOLOTTI (ITA*) DUKE OF CHAMPIONS 32.8
26 Vittoria PANIZZON (ITA*) DHI JACKPOT 33.2
46 Daniele BIZZARRO (ITA) STORMHILL RIOT 37.2
51 Paolo TORLONIA (ITA*) ZINNY 39.8
53 Arianna SCHIVO (ITA*) FIRST LADY DE BELHEME 40.4