Equitazione: Italia, i preconvocati per gli Europei 2025 di completo

Dopo la tappa dell’ultimo fine settimana di Nations Cup di completo, svoltasi ad Arville e vinta dalla Germania davanti agli Stati Uniti, con l’Italia 11esima, il comparto tecnico azzurro ha reso noti i nomi dei preconvocati in vista degli Europei 2025.

L’evento continentale si terrà dal 15 al 21 settembre prossimi a Blenheim, in Gran Bretagna, con la pattuglia tricolore pronta a dare il suo massimo per cercare di arrivare il più in alto possibile.

Sono ben 9 i binomi preconvocati per la rassegna, con il taglio finale che avverrà il prossimo 25 agosto e che darà alla fine un elenco di convocati fatto di 6 binomi e 2 eventuali riserve.

Nell’elenco spiccano i nomi di Giovanni Ugolotti, che l’anno scorso ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, e degli esperti Pietro Majolino, Vittoria Panizzon e Alessio Proia. Di seguito la lista completa dei preconvocati:

Daniele Bizzarro / Stormhill Riot

1° graduato dell’Aeronautica Militare Andrea Cincinnati / Cecelia Lad

Assistente capo della Polizia di Stato Andrea Docimo / Tradewinds Alfredo

Graduato dell’Esercito Italiano Pietro Majolino / Vita Louise DH

1° Graduato dell’Aeronautica Militare Vittoria Panizzon / DHI Jackpot

Alessio Proia / Dollar Boy

Carabiniere scelto Arianna Schivo / First Lady de Belheme

Paolo Torlonia / Zinny

Graduato scelto dell’Esercito Italiano Giovanni Ugolotti / Duke of Champions.