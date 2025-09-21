Equitazione, l’Italia chiude ottava agli Europei di completo. Vittoria Panizzon 25ma, vincono la Germania e Laura Collett

A Blenheim Palace, in Gran Bretagna, si chiudono con la prova di salto ostacoli gli Europei senior 2025 di completo dell’equitazione: l’Italia, a causa del ritiro di uno dei binomi in gara, scivola all’ottavo posto conclusivo nella graduatoria a squadre, mentre a livello individuale la migliore tra gli azzurri in gara è Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, 25ma.

La classifica individuale viene vinta dalla britannica Laura Collett su London 52, che conquista la medaglia d’oro con 27.0, andando a precedere il tedesco Michael Jung su Fischerchipmunk FRH, d’argento a quota 28.3, e l’altro britannico Tom McEwen su JL Dublin di bronzo con 33.0.

La migliore tra i sei azzurri in gara è Vittoria Panizzon su DHI Jackpot, 25ma con 71.0, che fa meglio di Paolo Torlonia su Zinny, 27° con 73.8, e dell’individualista Pietro Majolino su Vita Louise DH Z, 31° con 83.3, mentre si ritira prima del salto ostacoli Giovanni Ugolotti su Duke of Champions. Si era chiuso ieri nel corso del cross country, invece, il concorso continentale per l’altro individualista Daniele Bizzarro su Stormhill Riot, eliminato, e per Arianna Schivo su First Lady de Belheme, ritirata.

Nella graduatoria a squadre, che tiene conto dei tre migliori punteggi (su un massimo di quattro binomi schierati) di ciascuna Nazione, titolo e medaglia d’oro vanno alla Germania, che si impone con 124.9, andando a precedere l’Irlanda, d’argento a quota 161.9, e la Francia, terza con 167.5, mentre l’Italia perde due posizioni ed è ottava a quota 1144.8.

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE

1 GERMANIA 124.9

2 IRLANDA 161.9

3 FRANCIA 167.5

4 SVIZZERA 183.3

5 AUSTRIA 207.7

6 GRAN BRETAGNA 1060.0

7 BELGIO 1118.2

8 ITALIA 1144.8

9 SVEZIA 2061.5

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE (TOP 10 + ITALIANI)

1 Laura COLLETT – LONDON 52 – 27.0

2 Michael JUNG – FISCHERCHIPMUNK FRH – 28.3

3 Tom MCEWEN – JL DUBLIN – 33.0

4 Calvin BÖCKMANN – THE PHANTOM OF THE OPERA – 36.5

5 Lea SIEGL – VAN HELSING P – 36.5

6 Alexis GOURY – JE’VALL – 46.7

7 Lara DE LIEDEKERKE-MEIER – HOONEY D’ARVILLE – 47.7

8 Jérôme ROBINÉ – BLACK ICE – 48.0

9 Benjamin MASSIE – FIGARO FONROY – 48.0

10 Mélody JOHNER – ERIN – 48.3

25 Vittoria PANIZZON – DHI JACKPOT – 71.0

27 Paolo TORLONIA – ZINNY – 73.8

31 Pietro MAJOLINO – VITA LOUISE DH Z – 83.3

WD Giovanni UGOLOTTI – DUKE OF CHAMPIONS – WD

EL Daniele BIZZARRO – STORMHILL RIOT – EL

RET Arianna SCHIVO – FIRST LADY DE BELHEME – RET