Dove vedere la Champions League oggi in tv: calendario 16 settembre, orari, elenco partite, streaming

Martedì 16 settembre si aprirà la nuova edizione della Champions League 2025-2026 di calcio: saranno sei i match in programma, validi per la prima giornata, dei quali due alle 18.45 e quattro alle 21.00, con una sola squadra italiana protagonista, ovvero la Juventus.

I bianconeri ospiteranno alle ore 21.00 i tedeschi del Borussia Dortmund, mentre alla stessa ora si disputeranno anche Real Madrid-Marsiglia, Tottenham-Villarreal e Benfica-Qarabag, mentre alle ore 18.45 saranno in programma Athletic Bilbao-Arsenal e PSV-Union SG.

Per la prima giornata della Champions League di calcio la diretta tv in abbonamento sarà a cura di Sky Sport, che trasmetterà tutte le sei sfide in programma, invece la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW. Non ci saranno match trasmessi in tv in chiaro o in streaming gratuito.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026

Martedì 16 settembre

18.45 Athletic Bilbao-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

18.45 PSV-Union SG – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Juventus-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

21.00 Real Madrid-Marsiglia – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Tottenham-Villarreal – Sky Sport Max, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Benfica-Qarabag – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport per Juventus-Borussia Dortmund.