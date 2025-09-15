Dove vedere in tv PSG-Atalanta, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Sta per cominciare la Champions League 2025-2026 di calcio che, come l’anno scorso, seguirà anche in questa edizione il nuovo format con un girone unico e con match sempre diversi tra le squadre impegnate. In tal senso mercoledì 17 settembre l’Atalanta si ritroverà subito al cospetto di una big, ovvero il PSG, per il primo impegno continentale. Gli orobici nello specifico faranno visita ai Campioni d’Europa in carica, con l’obiettivo di ben figurare al Parco dei Principi.

La formazione di Ivan Juric è reduce dalla positiva prestazione in Campionato, dove ha silurato per ben 4-1 il Lecce dopo aver incassato due pareggi consecutivi, nello specifico contro Parma e Pisa. Inutile dire che servirà la condizione di forma migliore per poter contrastare i transalpini.

Gli uomini di coach Luis Enrique invece sono in striscia positiva di vittorie, partita dal successo ai rigori in Supercoppa contro il Tottenham e poi proseguita anche nei primi impegni di Ligue 1. I favori del pronostico sono tutti per la squadra di Parigi che, tuttavia, non dovrà commettere l’errore di abbassare la guardia. D’altronde, lo stesso Pep Guardiola qualche anno fa dichiarò che affrontare i nerazzurri è un po’ come “andare dal dentista”. Urge dimostrare ancora di essere una compagine fastidiosa per mandare un monito alle altre squadre.

Come seguire il match in tv? La partita tra PSG ed Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Mercoledì 17 settembre

Ore 21.00 PSG vs Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

