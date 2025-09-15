Dove vedere in tv Ajax-Inter, Champions League calcio: orario, canale, streaming

La Champions League 2025-2026 è pronta a prendere il via. La massima competizione internazionale per club partirà ufficialmente martedì 17 settembre, con match già delicati ed entusiasmanti. Anche l’Inter farà il suo esordio questa settimana, cercando 3 punti che potrebbero essere già importanti. L’avversario dei nerazzurri sarà l’Ajax, in una sfida che si giocherà all’Amsterdam Arena.

Il match è in programma mercoledì 17 settembre con calcio d’inizio alle ore 21.00. Anche quest’anno, come l’anno scorso, ogni squadra dovrà giocare otto partite totali, quattro in casa e quattro in trasferta per cercare di fare più punti possibili. Sarà la classifica finale a decidere chi accederà direttamente agli ottavi o chi dovrà passare per i sedicesimi di finale.

La squadra allenata da Christian Chivu è reduce dal derby d’Italia perso 4-3 contro la Juventus. I lombardi devono dimostrare di aver smaltito la sconfitta, iniziando subito bene l’importante percorso della Champions, che l’anno scorso terminò in finale contro il PSG. Di fronte però ci sarà la squadra olandese sempre scomoda ed ostica da affrontare in trasferta.

Il match verrà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime Video mentre la diretta live testuale verrà offerta da OA Sport.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025

Ajax-Inter Mercoledì 17 settembre ore 21.00 Amsterdam Arena

DOVE VEDERE AJAX-INTER CHAMPIONS LEAGUE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport