LIVE Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: esordio complicato per i bianconeri

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus – Borussia Dortmund, partita di Champions League valida per per la prima giornata della fase a gironi.

Esordio complesso per i bianconeri che si trovano di fronte una squadra completa e molto in forma. Entrambe le franchigie hanno chiuso l’annata precedente in 4a posizione nei rispettivi campionati e hanno cominciato l’anno nuovo con tanta voglia di migliorarsi. In particolare, i torinesi arrivano da una vittoria spettacolare contro l’Inter (match finito per 4-3) con 2 gol arrivati da due giovanissimi (Yildiz e Adzic) e si attestano a punteggio pieno in cima alla classifica di Serie A. Per quanto riguarda il Borussia, invece, 2 vittorie e un pareggio attestano i tedeschi al 2° posto dietro ai rivali del Bayern Monaco.

I due club si sfideranno in una competizione europea per l’undicesima volta. Otto dei 10 scontri finora si sono verificati tra il 1993 e il 1997, tre dei quali in finali europee. Il Borussia Dortmund perse entrambe le partite della finale di Coppa UEFA del 1993 (3-1 in casa e 3-0 in trasferta), ma vinse la finale di UEFA Champions League contro la Juve nel 1997 (3-1). I loro incontri più recenti risalgono alla stagione 2014/15: gli italiani vinsero nettamente agli ottavi (2-1 in casa e 3-0 in trasferta), portando il loro bilancio contro il BVB a sette vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Tra i più pericolosi per i bianconeri si confermano il turco Yildiz e la punta David. Sicuramente presente a centrocampo anche Thuram che arriva da un gol contro i neroazzurri lo scorso sabato. Tra i gialloneri, invece, pericolosi Guirassy, Beier e il neo acquisto Groß.

Questa sera a Torino l’appuntamento è fissato alle 21:00. Allo Juventus Stadium sono attesi tanti tifosi tedeschi e lo stadio del capoluogo piemontese va verso il tutto esaurito. Non ci resta che augurarvi buona serata e buona lettura. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Buon divertimento!