Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Iniziano le notti più attese per gli appassionati del grande calcio internazionale, prende il via la Champions League 2025-26. Per il secondo anno la formula è quella della League Phase con otto incontri per ogni squadra: le prime otto classificate staccano il pass per gli ottavi di finale, le squadre dalla nona alla ventiquattresima posizione accedono ai playoff. La prima giornata propone già match di altissimo livello in grado di tenere gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Tra le partite più interessanti figura senza dubbio Manchester City-Napoli. La sfida si giocherà all’Etihad Stadium, il fischio d’inizio è previsto giovedì 18 settembre alle ore 21:00.

Quella allenata da Pep Guardiola è un’autentica corazzata del panorama internazionale e rientra di diritto nel novero delle favorite per la vittoria finale. I padroni di casa hanno chiuso l’ultima sessione di mercato con l’ennesima ciliegina sulla torta, l’arrivo tra i pali di Gianluigi Donnarumma. Il club inglese vuole tornare in auge dopo l’eliminazione subita nei playoff della scorsa edizione con il Real Madrid.

Gli azzurri ritrovano la massima competizione continentale per club dopo un anno di assenza e puntano a recitare un ruolo da protagonisti. La società non ha lesinato sforzi per rinforzare la squadra con una dispendiosa campagna acquisti che ha ampliato l’organico per qualità e quantità. L’esordio è certamente tra i più difficili, ma la sfida di prestigio e l’entusiasmo di partire con il piede giusto potrebbero spingere i partenopei a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Serata sicuramente particolare per il belga Kevin De Bruyne, atteso al grande ritorno da ex nello stadio che lo ha visto assoluto protagonista per diversi anni.

La partita tra Manchester City e Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, emittente che ha rinnovato il suo impegno per il grande calcio continentale. I canali prescelti sono Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Sarà possibile seguire il match in streaming su NOW e SkyGO, mentre OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO MANCHESTER CITY-NAPOLI, CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Giovedì 18 settembre

Ore 21.00 Manchester City-Napoli diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA MANCHESTER CITY-NAPOLI, CHAMPIONS LEAGUE 2025-26: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport