Marta Cavalli annuncia il ritiro a 27 anni: “Sono esausta, non mi sento più parte di questo mondo”

Marta Cavalli ha deciso di dire “stop”. La nativa di Cremona, infatti, per mezzo di un accorato post pubblicato sui suoi canali social, ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo al termine di questa stagione. La ventisettenne della Picnic PostNL si ferma dopo gli incidenti ed infortuni in serie delle ultime stagioni. Nel suo ricco palmare vanta un bronzo ai Mondiali su strada nella staffetta mista nel 2021, quindi la vittoria dell’Amstel Gold Race e della Freccia Vallone nel 2022, un secondo posto al Giro d’Italia sempre nel 2022, quindi un quinto alla Parigi-Roubaix.

Il suo post nel quale annuncia l’addio al ciclismo:

” Un’altra stagione si è conclusa, ma il sapore che lascia è leggermente diverso… Anni e anni passati a ricorrere sogni e obiettivi si fanno sentire e dopo aver versato litri di sudore, macinato km e superato i miei limiti più e più volte, mi sento esausta. Gli ultimi anni sono stati difficilissimi per i continui alti e bassi, ho rincorso per tanto tempo una condizione che non è più tornata. Le gambe non sono più tornate a girare forte come avrei voluto e la motivazione è andata calando. Mi sono trovata di fronte a un bivio tante volte, ma ho sempre scelto di restare e rimettermi in gioco perché arrendersi non mi è mai piaciuto”.

“Un anno fa ho affrontato uno dei momenti più difficili – prosegue Marta Cavalli – l’ho superato (fortunatamente non da sola) e sono tornata a correre con il numero sulla schiena. A distanza di un anno con serenità posso dire di non sentirmi più parte di questo mondo ed è arrivato il momento di salutare il gruppo perché qui il mio lavoro è compiuto. Non nascondo il dispiacere, ma è giunto quel momento in cui è meglio allentare la presa e andare a caccia di altri sogni che ho nel cassetto. Mi sono divertita tantissimo in questi anni in sella, conosciuto tantissime persone e vissuto avventure senza senso. Devo ringraziare infinitamente tantissime persone, in primis le squadre che mi hanno accompagnata e supportata. È il momento di scoprire il mondo da un’altra angolatura e di vivere una vita sicuramente più “normale”. See you soon amigos ❤️”.

