Calendario Mondiali ciclismo 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo le fatiche della Vuelta a España 2025, il calendario internazionale propone ora gli attesissimi Mondiali di ciclismo 2025. Quest’anno, le gare verranno disputate dal 21 al 28 settembre nell’insolita location di Kigali, in Ruanda. Per la prima volta la rassegna si terrà in Africa, con un percorso molto difficile adatto ai veri scalatori.

Il programma inizierà come detto domenica 21 settembre, con le cronometro Elite maschili e femminili. Lunedì sarà invece la volta delle prove contro il tempo per le categorie Under 23 maschili e femminili, seguite martedì 23 dalle cronometro Junior maschili e femminili. Mercoledì, invece, la giornata sarà interamente dedicata alla cronometro a squadre mista.

Da giovedì 25, però, si inizia a fare sul serio con le gare in linea; la prima sarà quella Under 23 femminile, seguita il venerdì dalle prove Junior e Under 23 maschili. Sabato invece il palcoscenico sarà riservato interamente alle donne, con la prova Junior e soprattutto per la prova Elite femminile. Domenica ultima giornata e gran finale con la prova in linea Elite maschile, l’anno scorso vinta da Tadej Pogacar.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025

Domenica 21 settembre

Ore 10.10 Cronometro Elite donne

Ore 13.45 Cronometro Elite uomini

Lunedì 22 settembre

Ore 10.35 Cronometro Under 23 donne

Ore 13.35 Cronometro Under 23 uomini

Martedì 23 settembre

Ore 10.45 Cronometro Junior donne

Ore 14.00 Cronometro Junior uomini

Mercoledì 24 settembre

Ore 12.30 Cronometro a squadre mista

Giovedì 25 settembre

Ore 13.05 Prova in linea Under 23 donne

Venerdì 26 settembre

Ore 8.00 Prova in linea Junior uomini

Ore 12.30 Prova in linea Under 23 uomini

Sabato 27 settembre

Ore 8.20 Prova in linea Junior donne

Ore 12.05 Prova in linea Elite donne

Domenica 28 settembre

Ore 9.45 Prova in linea Elite uomini

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro sui canali Rai

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport