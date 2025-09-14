Quando iniziano i Mondiali di ciclismo 2025? Orari giornalieri, dove vederli in tv e streaming

I Mondiali 2025 di ciclismo si disputeranno a Kigali (Ruanda) dal 21 al 28 settembre. La rassegna iridata sbarcherà in Africa per la prima volta nella storia, proponendo uno dei percorsi più difficili degli ultimi decenni con salite da ripetersi in serie e che metteranno a seria prova tutti gli atleti che andranno a caccia delle ambite maglie arcobaleno tra elite, under 23 e juniores.

Si incomincerà domenica 21 settembre con le cronometro degli elite e si proseguirà tra lunedì e martedì con le prove contro il tempo delle altre categoria, mentre mercoledì 24 settembre andrà in scena la staffetta contro il tempo. Giovedì 25 settembre incominceranno le prove in linea, con l’acme della gara elite uomini prevista domenica 28 settembre.

Lo sloveno Tadej Pogacar inseguirà il secondo scettro consecutivo su un tracciato a lui particolarmente congeniale, ma attenzione ad altri big come il belga Remco Evenepoel. L’Italia proverà a essere protagonista con Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, desiderosi di mettersi alle prove sulle esigenti salite africane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (non c’è fuso orario con il Ruanda).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2025

Domenica 21 settembre

10.10 Cronometro individuale elite donne

13.45 Cronometro individuale elite uomini

Lunedì 22 settembre

10.35 Cronometro individuale under 23 donne

13.35 Cronometro individuale under 23 uomini

Martedì 23 settembre

10.45 Cronometro individuale juniores donne

14.00 Cronometro individuale juniores uomini

Mercoledì 24 settembre

12.30 Cronometro a squadre miste

Giovedì 25 settembre

13.05 Prova in linea under 23 donne

Venerdì 26 settembre

08.00 Prova in linea juniores uomini

12.00 Prova in linea under 23 uomini

Sabato 27 settembre

08.20 Prova in linea juniores donne

12.05 Prova in linea elite donne

Domenica 28 settembre

09.45 Prova in linea elite uomini

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.