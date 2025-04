Freccia Vallone femminile 2025 oggi in tv: orario, percorso, favorite. Nuova occasione per Longo Borghini

Va in scena oggi, mercoledì 23 aprile, la ventottesima edizione della Freccia Vallone femminile. La corsa belga è il secondo appuntamento delle Classiche delle Ardenne, dopo l’Amstel Gold Race e prima della Liegi-Bastogne-Liegi. L’anno scorso a trionfare fu la polacca Katarzyna Niewiadoma che riuscì ad anticipare Demi Vollering ed Elisa Longo Borghini.

Il primo appuntamento della Classica delle Ardenne è stato conquistato proprio dall’italiana, reduce dal brutto infortunio rimediato durante il Giro delle Fiandre. La Freccia Vallone sarà ugualmente dura con ben 8 muri da affrontare prima dell’arrivo posto sull’iconico Mur de Huy. Vedremo chi riuscirà oggi ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della classica belga.

PERCORSO

A differenza della corsa maschile, il percorso della gara femminile si aprirà e si concluderà nella stessa città, Huy. Saranno 140,7 i chilometri che verranno affrontati con la prima côte, quella di de Bohissau, prevista dopo 10 chilometri. La côte d’Ereffe e la côte de Cherave verranno percorsi due volte ed anticiperanno il primo dei due passaggi sul Mur de Huy, dove si deciderà la corsa.

ORARI

Orario di partenza: 13.50

Orario di arrivo: 17.45 circa

DOVE VEDERE LA FRECCIA VALLONE FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 16.55 e per gli abbonati su Eurosport 2 (canale 211) dalle ore 16.55

Diretta streaming: in chiaro su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, NOW, SkyGo e Dazn

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITE

La polacca Katarzyna Niewadoma (CANYON // Sram) cercherà di bissare il successo ottenuto nel 2024 ma dovrà fare attenzione soprattutto all’olandese Demi Vollering (FDJ-Suez), già vincitrice nel 2023 e seconda l’anno scorso. Gli occhi saranno però puntati su Anna Van Der Breggen (Team SD Worx – Protime) capace di vincere la classica belga 7 volte. In chiave Italia ci si aspetta un buon risultato da Elisa Longo Borghini, terza l’anno scorso e vincitrice dell’Amstel Gold Race. La corritrice del Team UAE ADQ cercherà di riportare il trofeo in Italia dopo il successo nel 2022 di Marta Cavalli, altra possibile outsider.