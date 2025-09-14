Ciclismo, svelato il percorso dei Mondiali 2026: strappi da Classica a Montreal, pendenza nel finale

Ci avviciniamo a grandi passi ai Mondiali 2025 di ciclismo, che si disputeranno a Kigali (Ruanda) dal 21 al 28 settembre, ma si pensa già alla rassegna iridata del prossimo anno. Nel 2026 si correrà a Montreal (Canada) e sono stati diffusi i primi dettagli del percorso, su cui si avranno maggiori informazioni durante la settimana di gare in Africa. Appuntamento dal 20 al 27 settembre su un circuito che sostanzialmente ricalcherà quello del GP de Montreal.

Il tracciato che anima la Classica in terra nordamericana, evento del calendario World Tour che tra l’altro si disputerà oggi a due giorni di distanza dal GP di Quebec, sarà dunque il terreno delle sfide per la conquista delle medaglie iridate. Si tratta di 12 km che prevedono tre strappi insidiosi: Côte Camillien-Houde (1,8 km all’8% di pendenza media), Côte de Polytechnique (780 metri al 6%, di cui 200 all’11%) e Pagnuelo (600 metri al 7%).

Attenzione anche al traguardo: si arriverà sempre in Avenue du Parc, gli ultimi 560 metri saranno al 4% e saranno dunque ideali per i finisseur. Rispetto al GP de Montreal cambierà però l’approccio all’arrivo, visto che verrà eliminata l’abituale inversione a U che lo precede e si farà un giro un po’ più largo. Prima di entrare nel circuito (il numero di giri da percorrere non è ancora stato comunicato) ci sarà un tratto in linea con partenza da Brossard.