Alessia Orro: “Orgogliosa di queste ragazze, nonostante le difficoltà siamo riuscite a realizzare un sogno”

Alessia Orro è esplosa di gioia ai microfoni di Rai 1 HD dopo la vittoria dell’Italia sulla Turchia nella finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile: l’azzurra, visibilmente emozionata, ha ripercorso le ultime due sfide che hanno portato le ragazze di Velasco al titolo iridato.

La palleggiatrice italiana deve ancora capacitarsi di quanto fatto: “Non ci credo, non ho ancora realizzato, come quando avevamo vinto le Olimpiadi, ci ho messo forse quattro mesi a realizzare. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze, tantissimo, perché nonostante tutte le difficoltà siamo riuscite a portarci a casa quello che sognavamo da non so quanti anni. Ci siamo prese anche una rivincita per quell’Europeo contro la Turchia, oltre quella con il Brasile del Mondiale“.

Le fasi decisive dell’ultimo atto della manifestazione, che ha riportato l’Italia sul tetto del mondo: “Un quinto set inizialmente equilibrato, tantissimo, poi siamo riuscite a tirare fuori quella grinta, quel briciolo che rimaneva in ognuna di noi, ed abbiamo fatto quella rimonta. Sono entrate anche Kate (Ekaterina Antropova) e Charlie (Carlotta Cambi) in quel momento, sono state brave in difesa e rigiocata, fenomenali“.