Il sestetto ideale e il Dream Team dei Mondiali di volley femminile: esclusa Egonu, premi individuali per 3 azzurre

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley femminile, battendo la Turchia per 3-2 nella finale andata in scena a Bangkok (Thailandia). Le ragazze del CT Julio Velasco sono salite sul trono iridato dopo essersi laureate Campionesse Olimpiche a Parigi e aver conquistato la Nations League poche settimane fa, portando così a casa il titolo per la seconda volta nella storia dopo l’apoteosi di 23 anni fa in Germania quando furono gli USA a inchinarsi al cospetto della formazione tricolore.

I riconoscimenti sono stati consegnati nell’ambito della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo al termine dell’atto conclusivo, a differenza di quanto era successo in Nations League con una comunicazione via social il giorno successivo alla partita. La miglior giocatrice del torneo (MVP) è Alessia Orro, che succede nell’albo d’oro alla bomber serba Tijana Boskovic e che si consacra definitivamente, tra l’altro come accade raramente a una regista (ma va ricordato il successo di Simone Giannelli nel 2022).

Chiaramente Alessia Orro è stata premiata anche come miglior palleggiatrice. Altre due azzurre sono state inserite nel Dream Team, ovvero il sestetto ideale di questa competizione: la capitana Anna Danesi è stata incoronata come miglior centrale, Monica De Gennaro gioisce come miglior libero alla sua ultima annunciata presenza con la maglia azzurra (salvo ripensamenti da parte della 38enne). Non c’è spazio per la bomber Paola Egonu, visto che il premio di miglior opposto è andato alla turca Melissa Vargas, un’autentica macchina da punti che però non sono bastati per vincere la finale.

Le migliori schiacciatrici sono le brasiliane Gabi (disarmante nella semifinale contro l’Italia e anche nella finale per il bronzo contro il Giappone) e la nipponica Mayu Ishikawa, ma avrebbe meritato anche la nostra Monica De Gennaro. La seconda centrale del sestetto ideale è invece la turca Eda Erdem, impattante nell’atto conclusivo odierno. Di seguito i premi individuali e il Dream Team dei Mondiali 2025 di volley femminile.

PREMI INDIVIDUALI MONDIALI VOLLEY 2025

MVP (miglior giocatrice del torneo): Alessia Orro (Italia)

Miglior palleggiatrice: Alessia Orro (Italia)

Miglior opposto: Melissa Vargas (Turchia)

Miglior schiacciatrice #1: Mayu Ishikawa (Giappone)

Miglior schiacciatrice #2: Gabi (Brasile)

Miglior centrale #1: Anna Danesi (Italia)

Miglior centrale #2: Eda Erdem (Turchia)

Miglior libero: Monica De Gennaro (Italia)