Alessia Orro MVP dei Mondiali di volley: miglior giocatrice e doppio premio, fuoriclasse consacrata

Alessia Orro è stata premiata come miglior giocatrice dei Mondiali 2025 di volley femminile. La palleggiatrice sarda è la MVP della rassegna iridata che si è conclusa a Bangkok (Thailandia) con il trionfo dell’Italia, che ha sconfitto la Turchia per 3-2 in una finale indimenticabile dopo il successo di ieri contro il Brasile al tie-break. La 27enne succede alla bomber serba Tijana Boskovic, che era stata incoronata nelle ultime due edizioni (2018 e 2022), ricevendo un riconoscimento che raramente viene assegnato a pallavoliste che militano nel suo ruolo.

La regista del Fenerbahce Istanbul (esordirà in Turchia tra qualche settimana, dove si trasferirà da Milano) ha fatto la differenza con il suo stile proverbiale: distribuzione a tutto campo, ottima intesa con la bomber Paola Egonu, gioco a tutto campo con le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, feeling con le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, variazioni totali con tutte le compagne e grande rendimento anche in prima persona con percentuali elevatissime.

Una fuoriclasse che è cresciuta esponenzialmente nelle ultime stagioni e che si è consacrata sotto la guida di Julio Velasco, risultando assoluta protagonista alle trionfali Olimpiadi di Parigi 2024, in Nations League e durante le due settimane e mezzo della rassegna iridata in terra asiatica. Alessia Orro è stata incoronata anche come miglior palleggiatrice del torneo, proprio come la scorsa estate ai Giochi e qualche settimana fa in Nations League. La soddisfazione è notevole anche dal punto di vista economico, visto che l’azzurra ha guadagnato un totale di 150.000 dollari.