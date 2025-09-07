Volley femminile, il Brasile conquista il bronzo ai Mondiali: Gabi sforna 35 punti e annulla match-point al Giappone

Il Brasile ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2025 di volley femminile, sconfiggendo il Giappone per 3-2 (25-12; 25-17; 19-25; 27-29; 18-16) al termine di un confronto rivelatosi accesissimo in quel di Bangkok (Thailandia). Dopo la battaglia campale di ieri pomeriggio contro l’Italia, le verdeoro sono riuscite a meritarsi il gradino più basso del podio alle spalle delle azzurre e della Turchia, che si affronteranno nella finale per il titolo in programma alle ore 14.30.

Le ragazze di coach Zé Roberto hanno dominato i primi due set, hanno subito la verve delle asiatiche nel terzo parziale, si sono issate sul 5-0 nella quarta frazione e hanno avuto anche un match-point sul 26-25, non lo hanno concretizzato e sono state trascinate al tie-break. Il Giappone ha avuto anche un paio di match-point non consecutivi, ma Gabi è stata imperiale nell’annullarli e poi ha regalato un’occasione alla formazione sudamericana, che questa volta ha chiuso i conti con un grandioso muro.

Si tratta della sesta medaglia iridata per il Brasile dopo gli argenti del 1994, 2006, 2010, 2022 e il bronzo del 2014. Il Giappone manca il ritorno sul podio a distanza di quindici anni dal bronzo casalingo. Prestazione maiuscola della straripante fuoriclasse Gabi, autrice di 35 punti e affiancata di banda da Julia Bergmann (13), mentre l’opposto Rosamaria si è fermata a quota 11 sotto la guida di Roberta, buona prova delle centrali Julia (10 punti, 4 muri) e Diana (9, 3 muri).

Al Giappone non sono bastate le attaccanti Yoshino (addirittura 34 punti), Ishikawa (23 punti per la capitana) e Wada (13). Gabi si è portata in testa alla classifica marcatrici con 142 punti contro i 141 di Ishikawa, Vargas insegue a quota 118 ed Egonu è ferma a 107: l’azzurra e la turca riusciranno a operare il sorpasso con i punti che realizzeranno nella finale di oggi pomeriggio?