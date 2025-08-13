TennisUS Open
US Open 2025, definite le wild card: c’è Venus Williams a 45 anni!
Come anticipato due giorni fa da SuperTennis, ora è giunta la conferma ufficiale: Venus Williams giocherà a 45 anni nel tabellone principale di singolare femminile degli US Open 2025, grazie ad una wild card concessale dagli organizzatori.
Gli inviti sono stati assegnati, per quanto concerne il main draw femminile, alle statunitensi Venus Williams, Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman ed Alyssa Ahn, alla transalpina Caroline Garcia ed all’australiana Talia Gibson.
Per quel che riguarda il tabellone maschile, le wild card sono state consegnate agli statunitensi Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic e Darwin Blanch, al francese Valentin Royer ed all’australiano Tristan Schoolkate.
WILD CARD US OPEN 2025
TABELLONE PRINCIPALE SINGOLARE FEMMINILE
Venus Williams
Clervie Ngounoue
Julieta Pareja
Caty McNally
Valerie Glozman
Alyssa Ahn
Caroline Garcia
Talia Gibson
TABELLONE PRINCIPALE SINGOLARE MASCHILE
Brandon Holt
Nishesh Basavareddy
Tristan Boyer
Emilio Nava
Stefan Dostanic
Darwin Blanch
Valentin Royer
Tristan Schoolkate