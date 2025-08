Matteo Berrettini n.7 d’Italia: i punti da scartare tra Cincinnati e US Open

Matteo Berrettini è scivolato al 57° posto nel ranking ATP con 975 punti, e nella classifica live ha perso altre due posizioni, risultando 59°: l’azzurro, nonostante non abbia preso parte al torneo di Toronto non perderà punti, avendo saltato anche Montreal 2024.

Berrettini, però, salterà anche Cincinnati 2025, ma anche in questo caso non perderà punti: l’azzurro nel 2024 aveva giocato in Ohio grazie ad una wild card, e per questo motivo non aveva incassato punti dopo l’eliminazione all’esordio. Il romano, dunque, resterà a quota 975.

Si spera di rivedere Matteo Berrettini in campo agli US Open 2025: il tennista italiano lo scorso anno prese parte all’ultimo torneo stagionale dello Slam ed uscì al secondo turno, incassando 50 punti per la vittoria all’esordio. L’azzurro, sceso al numero 7 d’Italia, ripartirà a New York da quota 925 punti.

PUNTI DA DIFENDERE DA MATTEO BERRETTINI FINO AGLI US OPEN 2025

18.08.2025 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati (WC)R64 0

08.09.2025 Grand Slam US Open R64 50

Totale punti da difendere: 50