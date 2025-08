Montepremi da record agli US Open 2025: lo Slam più ricco della storia. Cifre da sballo per i vincitori

Gli US Open 2025 potranno fregiarsi del titolo di Slam con il montepremi più alto della storia (almeno per ora). Gli organizzatori hanno allargato le borse e hanno messo sul piatto addirittura 90 milioni di dollari, prevedendo un sontuoso assegno da 5 milioni di dollari per i vincitori dei singolari maschile e femminile, con un aumento del 39% rispetto ai 3,6 milioni di dollari assegnati nel 2024. Lo scorso mese a Wimbledon ci si era fermati a 3 milioni di sterline (circa 3,5 milioni di euro), mentre al Roland Garros non si era andati oltre i 2,5 milioni di euro.

La semplice presenza al primo turno garantisce 110.000 dollari, la qualificazione al secondo turno assicura 154.000 dollari, il passaggio al terzo turno vale 237.000 dollari, l’ammissione agli ottavi viene certificata con 400.000 dollari (+25%), l’ingresso ai quarti di finale viene accompagnato da 660.000 dollari (+25%), la qualificazione alle semifinali ha un valore di 1,26 milioni (+26%), il finalista perdente si consolerà con 2,5 milioni di dollari (aumento del 39%) e poi appunto i 5 milioni di dollari con cui il vincitore degli US Open potrà festeggiare.

MONTEPREMI US OPEN 2025

Primo turno: 110.000 dollari (94.400 euro)

Secondo turno: 154.000 dollari (circa 132.2000 euro)

Terzo turno: 237.000 dollari (circa 203.500 euro)

Ottavi di finale: 400.000 dollari (circa 343.400 euro)

Quarti di finale: 660.000 dollari (circa 566.600 euro)

Semifinale: 1,26 milioni di dollari (circa 1,082 milioni di euro)

Finale: 2,5 milioni di dollari (circa 2,146 milioni di euro)

Vincitore: 5 milioni di dollari (circa 4,292 milioni di euro)