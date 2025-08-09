Jannik Sinner parteciperà al torneo di Pechino dopo gli US Open 2025: l’annuncio del n.1 del mondo

Una programmazione molto precisa. Jannik Sinner segue in scia quanto già fatto nel 2024 in fatto di scelte. L’altoatesino, quest’oggi, farà il proprio esordio nel Masters1000 di Cincinnati, affrontando il colombiano Daniel Elahi Galan. Un evento nel quale l’anno scorso conquistò il titolo e le intenzioni sono di riconfermarsi campione.

Un modo per arrivare agli US Open, prossimo e ultimo Slam del 2025 nel migliore dei modi (24 agosto-7 settembre), volendo anche in questo dare un seguito a quanto nel 2024 a New York, ovvero alzare al cielo il trofeo e ribadire la propria superiorità nella classifica mondiale.

Posteriormente al Major americano, Jannik replicherà la trasferta asiatica delle stagioni precedenti. Dal 24 al 30 settembre, infatti, il nostro portacolori sarà a Pechino (Cina) per prendere parte a un torneo ATP500 le cui caratteristiche sono molto simili a un Masters1000 per il roster dei partecipanti.

L’anno passato, proprio sul cemento cinese, andò in scena una finale fantastica tra Jannik e lo spagnolo Carlos Alcaraz, vinta dall’iberico nel tie-break del parziale decisivo. Ci sarà voglia di rifarsi, in un torneo che lo vide vittorioso nel 2023 ed estremamente importante per la sua carriera. Proprio dal successo di Pechino di due anni fa, ebbe inizio la scalata dell’azzurro ai vertici del ranking ATP.

VIDEO MESSAGGIO JANNIK SINNER

He’s back as promised! ATP World No. 1 Jannik Sinner returns to the China Open for the third consecutive year!

Tickets for the 2025 China Open are ON SALE NOW!

Grab your seats and get ready to cheer for your favorite star live in action!#2025ChinaOpen #allforpassion pic.twitter.com/Q8fj7TzDh0 — China Open (@ChinaOpen) August 9, 2025

Giova ricordare che la tournèe asiatica proseguirà poi con il Masters1000 di Shanghai, in programma dal 1° al 12 ottobre, evento nel quale Sinner si impose l’anno passato contro Novak Djokovic in finale.