Venus Williams wild card anche a Miami. Svelati gli inviti, tanta linea giovane tra gli uomini

Sono state divulgate le wild card relative al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione ATP e quarto WTA 1000 della stagione femminile. Come sempre, i numeri sono diversi tra uomini e donne, perché in campo maschile sono assegnati cinque inviti e al femminile otto. Tutto, chiaramente, sotto la supervisione dell’IMG, che opera secondo criteri molto internazionali.

Lo si capisce soprattutto per quel che si vede tra gli uomini. Qui, infatti, al di là di Martin Damm e Darwin Blanch che sono speranze del tennis americano, l’invito più interessante di tutti va a Moise Kouame, il francese classe 2009 che promette di diventare più di qualcuno una volta che sarà cresciuto a tutti i livelli. Ulteriori wild card vanno al cinese Yibing Wu e al giapponese Rei Sakamoto, anch’egli giovane rampante e promesso erede di Kei Nishikori.

In campo femminile, invece, si conferma una lunga scia di inviti d’esperienza. Se quello a Venus Williams ormai è un po’ come una tradizione dei tornei negli States, si va ulteriormente avanti anche con Sloane Stephens e Jennifer Brady, due che i risultati Slam li hanno ampiamente conseguiti. Le altre wild card USA vanno ad Ashlyn Krueger e Taylor Townsend, con quest’ultima che è però ormai molto più specializzata nel doppio.

Tre anche gli inviti extra-stelle e strisce. Uno è molto interessante ed è quello a Lilli Tagger, l’austriaca che sta facendo tanto parlare per il suo rovescio a una mano che può riportare ai fasti di Francesca Schiavone (che l’allena), Roberta Vinci e Carla Suarez Navarro, per citare le tre ultime grandi interpreti europee. Ultimi inviti anche all’australiana Emerson Jones, classe 2008 da due finali Slam junior, e alla ceca Darja Vidmanova.