Tennis
ATP Miami 2026, cancellata l’intera giornata: saltano anche i match di Matteo Berrettini e Venus Williams
Salta tutta la giornata di incontri a Miami: cancellati per la pioggia persistente anche gli ultimi due incontri ancora in programma, ovvero quello tra la britannica Francesca Jones e la statunitense Venus Williams e quello tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Alexandre Muller.
Diventa fittissimo il programma di giovedì 19 marzo: in calendario 50 incontri, spalmati su 10 campi. Si disputeranno i primi 24 incontri del primo turno di singolare maschile, gli ultimi 22 del primo turno di singolare femminile ed i primi 4 del secondo turno. Scenderanno in campo tre italiani, tutti impegnati nel match d’esordio nel main draw.
Nel secondo match dalle ore 15.00, non prima delle ore 16.00, Elisabetta Cocciaretto affronterà la lettone Darja Semenistaja, nel terzo match dalle ore 16.00 Matteo Berrettini sfiderà il transalpino Alexandre Muller, e nel quarto match dalle ore 17.00, comunque non prima di mezzanotte, Mattia Bellucci incontrerà lo statunitense Alex Michelsen.
IL COMUNICATO DEGLI ORGANIZZATORI
Weather update. March 18th. pic.twitter.com/nlzHikN5Lp
— Miami Open (@MiamiOpen) March 18, 2026