Sport in tv oggi (sabato 9 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 9 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio al tennis con il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati: i tornei entrano nel vivo sul cemento statunitense, inizierà il secondo turno con il debutto delle teste di serie e tanti italiani in campo desiderosi di farsi strada in terra americana tra cui l’atteso ritorno in scena di Jannik Sinner dopo il trionfo a Wimbledon.

A Chengdu continuano i World Games, l’Italia affronterà la Lettonia in un’amichevole di basket. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Giro di Polonia, la Vuelta a Burgos, la Arctic Race e il Giro del Portogallo. Da non perdere la terza giornata degli Europei Under 20 di atletica e la semifinale degli Europei Under 20 di basket femminile tra Italia e Spagna.

Ad arricchire il programma ci penseranno Italia-Giappone di rugby femminile (Test Match verso i Mondiali) e la finale scudetto di softball tra Bollate e Forlì, senza dimenticarsi di Italia-Polonia per la fase a gironi dei Mondiali U21 di volley femminile. Ampio spazio alle amichevoli di calcio internazionale, con tante squadre italiane pronte a mettersi alla prova in avvicinamento all’inizio della Serie A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 9 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 9 agosto

03.00 MULTISPORT – World Games (diretta streaming su live.theworldgames.org)

05.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali U21) – Italia-Polonia (diretta streaming su VBTV)

08.00 ATLETICA – Europei Under 20, sessione mattutina (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Nexo Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

10.00 CICLISMO – Tour of Szeklerland, seconda tappa: Targu Mures-Miercurea Ciuc (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TRAIL RUNNING – Sierre Zinal (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.45 TRIATHLON – T100 Triathlon World Tour a Londra (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.50 CICLISMO – Giro di Polonia, sesta tappa: Bukowina Resort-Bukowina Tatrzanska (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 14.15; diretta streaming integrale su Discovery+)

13.00 CALCIO (Zweite Bundeslige tedesca) – Fortuna Dusseldorf-Hannover (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 SNOOKER – Saudi Masters, secondo turno (diretta streaming su Discovery+)

13.10 CICLISMO – Vuelta a Burgos, quinta tappa: Quintana del Pidio-Lagunas de Neila (diretta streaming su Bike Channel dalle ore 15.00: canale 222 di Sky e tasto rosso di Sportitalia, canale 60 digitale terrestre; diretta streaming su Bike Channel dalle ore 15.00)

13.40 CICLISMO – Giro del Portogallo, terza tappa: Boticas-Bragança (non è prevista diretta tv/streaming)

13.40 CICLISMO – Arctic Race, terza tappa: Husoy-Malselv (diretta streaming su Eurosport 1 e su DAZN dalle ore 16.45; diretta streaming integrale su Discovery+)

13.45 CALCIO (amichevole) – Manchester United-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2 e DAZN dalle ore 19.30; diretta streaming integrale su Discovery+)

15.30 CALCIO (amichevole) – Colonia-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

16.00 ATLETICA – Europei Under 20, sessione pomeridiana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.00 CALCIO (amichevole) – Burnley-Lazio (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (amichevole) – Everton-Roma (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (amichevole) – Leeds-Milan (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (amichevole) – Werder Brema-Udinese (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (Jupiler League belga) – Club Brugge-Cercle Brugge (diretta streaming su DAZN)

16.15 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS135 femminile a Courchevel (diretta streaming su Discovery+)

17.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.15 alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Bonzi (ore 17.00), Sinner-Galan (terzo match dalle ore 17.00), Sonego-Bergs (quarto match dalle ore 17.00), Cobolli-Atmane (quarto match dalle ore 17.00)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e dalle ore 23.15 alla conclusione; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini/Errani-Dolehide/Kenin (primo turno, ore 17.00)

17.00 TUFFI – Campionati Italiani Estivi, seconda giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

17.00 SOFTBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Bollate-Forlì (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

18.00 CALCIO (amichevole) – Brest-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.15 ATLETICA – Meeting Brazzale a Lonigo (diretta streaming su atleticaitaliana.tv)

18.30 SNOOKER – Saudi Masters (diretta streaming su Euurosport 1, Discovery+, DAZN)

18.30 SALTO CON GLI SCI ESTIVO (Grand Prix) – HS135 maschile a Courchevel (diretta streaming su Discovery+)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Breda (diretta streaming su Como Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Rangers-Dundee FC (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (amichevole) – Napoli-Girona (diretta streaming su DAZN)

19.30 RUGBY FEMMINILE (Test Match) – Italia-Giappone (diretta streaming su federugby.it)

19.30 BASKET (amichevole) – Grecia-Serbia (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (amichevole) – Italia-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Virtus Entella-Ternana (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Kaiserslautern-Schalke 04 (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Gent-Royale Union SG (diretta streaming su DAZN)

20.45 SOFTBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara-2: Bollate-Forlì (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Sparta Rotterdam (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (amichevole) – Palermo-Manchester City (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (amichevole) – Valencia-Torino (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 20, semifinale) – Italia-Spagna (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

23.00 MMA – UFC Fight Night 267, main event: Roman Dolidze vs Anthony Hernandez (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-GALAN DI OGGI A CINCINNATI

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BONZI DI OGGI A CINCINNATI

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI DI OGGI A CINCINNATI

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI U20 DI ATLETICA DALLE 08.00 E DALLE 16.00

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI POLONIA 2025 DALLE 14.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA VUELTA A BURGOS DALLE 14.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI WORLD GAMES 2025 DALLE 07.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-LETTONIA DALLE 20.00