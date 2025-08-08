A che ora Musetti-Bonzi, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Benjamin Bonzi al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 10 del mondo farà il proprio esordio sul cemento statunitense, tornando in campo dopo un paio di precoci eliminazioni rimediate tra Washington e Toronto. Il fuoriclasse toscano cercherà di rialzare la testa in Ohio e di farsi strada su questa superficie, per caricarsi al meglio in vista degli US Open, l’ormai imminente ultimo Slam di questa intensa annata agonistica.

L’appuntamento è per sabato 9 agosto, sarà l’incontro che aprirà il programma alle ore 17.00 sul Campo 10. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’ungherese Fabian Marozsan. Il 23enne dovrà fare i conti con il 29enne transalpino, numero 63 del ranking ATP contro cui ha vinto l’unico precedente disputato sul circuito maggiore: lo scorso anno ebbe la meglio al primo turno degli Australian Open con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 6-2.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Bonzi, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-BONZI, SECONDO TURNO ATP CINCINNATI

Sabato 9 agosto

Ore 17.00 Lorenzo Musetti vs Benjamin Bonzi – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Max/Sky Sport Mix

PROGRAMMA MUSETTI-BONZI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.