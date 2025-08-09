LIVE Sinner-Galan, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il ritorno del campione di Wimbledon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE che testimonierà nella prima serata italiana il ritorno in campo di Jannik SINNER da campione di Wimbledon sulla sua superficie preferita al Masters 1000 di Cincinnati contro il colombiano Galan!

Riparte dall’Ohio la campagna del numero uno del mondo, campione di Wimbledon ed anche campione in carica di questo torneo. Il cemento veloce di Cincinnati all’azzurro era stato indigesto nel 2023, quando poco dopo essersi imposto per la prima volta in un Masters 1000 in quel di Toronto, fu sconfitto al primo turno da Lajovic. Si è però rifatto con gl interessi nel 2024, quando arrivo con molti dubbi sulle spalle dopo la vicenda “Clostebol” e sopratutto la sconfitta in quarti con Rublev a Montreal, ma una volta giunto qui diede il “la” ad una nuova pagina di successo. US Open, Shanghai e ATP Finals solo alcuni dei successi post-finale contro Tiafoe qui.

L’odierno rivale non dovrebbe impensierire l’azzurro che quindi si trova a dover difendere ben 990 punti, considerando i 10 incassati di “presenza”, mentre il rivale Alcaraz fu eliminato presto nella scorsa edizione del 1000 di Cincinnati. In chiave race è invece arrivata l’ufficialità della qualificazione alle ATP FINALS, Sinner che è secondo e dovrà chiudere davanti all iberico prima della fine della stagione per fregiarsi ancora del n.1 a fine anno. Le cambiali non mancheranno (ben 5500 punti!) infatti e il vantaggio virtuale in classifica è di 2240 punti

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del ritorno in campo del Campione di Wimbledon Jannik SINNER contro il colombiano Daniel Elahi Galan, 2° turno a Cincinnati: si gioca come terzo match dalle 17! Vi aspettiamo.