Calendario Mondiali atletica U20 2024: programma, orari, tv, streaming

Da martedì 27 a sabato 31 agosto Lima ospiterà i Campionati Mondiali Under 20 di atletica 2024, ventesima edizione della rassegna iridata junior. Eleggibili per la manifestazione gli atleti nati non prima del 1° gennaio 2005, con l’Italia che ha convocato per la trasferta peruviana ben 60 elementi (31 uomini e 29 donne) tra staffette e gare individuali.

Uno degli obiettivi della spedizione azzurra sarà quello di migliorare il bottino ottenuto nell’ultima edizione di Cali 2022, quando arrivarono due podi complessivi con 1 oro ed 1 bronzo. Le carte da medaglia non mancheranno a Lima grazie alla presenza dei vari Eduardo Longobardi nei 200, Daniele Inzoli nel lungo, Aurora Vicini nell’alto e Giulia Gabriele nella 10 km di marcia.

Di seguito il calendario giornaliero, il programma dettagliato, gli orari italiani, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera a Lima.

CALENDARIO MONDIALI U20 ATLETICA 2024

Martedì 27 agosto

16.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

16.05 Eptathlon, 100 ostacoli

16.15 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

16.35 Staffetta 4×400 metri (mista), batterie

17.10 100 metri (femminile), batterie

17.10 Eptathlon, salto in alto

18.00 Getto del peso (maschile), qualificazioni

18.10 100 metri (maschile), batterie

18.35 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

19.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni

19.10 800 metri (maschile), batterie

20.05 800 metri (femminile), batterie

23.00 3000 siepi (femminile), batterie

23.00 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

23.05 Eptathlon, getto del peso

23.20 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

23.45 100 metri (femminile), semifinali

Mercoledì 28 agosto

00.07 100 metri (maschile), semifinali

00.30 5000 metri (femminile), finale

00.35 Getto del peso (maschile), finale

00.55 5000 metri (maschile), finale

01.25 Eptathlon, 200 metri

01.50 Staffetta 4×400 metri (mista), finale

16.00 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

16.10 400 ostacoli (femminile), batterie

16.40 Eptathlon, salto in lungo

17.05 400 ostacoli (maschile), batterie

17.30 Salto in alto (maschile), qualificazioni

18.05 400 metri (femminile), batterie

18.50 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.00 400 metri (maschile), batterie

19.05 Eptathlon, tiro del giavellotto

19.50 3000 siepi (maschile), batterie

23.05 1500 metri (maschile), batterie

23.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

23.29 Lancio del disco (femminile), finale

23.40 1500 metri (femminile), batterie

Giovedì 29 agosto

00.20 400 metri (maschile), semifinali

00.20 Salto in lungo (femminile), finale

00.45 400 metri (femminile), semifinali

01.10 Eptathlon, 800 metri

01.30 100 metri (femminile), finale

01.47 100 metri (maschile), finale

16.00 Decathlon, 100 metri

16.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

16.25 100 ostacoli (femminile), batterie

16.35 Decathlon, salto in lungo

17.20 110 ostacoli (maschile), batterie

18.05 Salto in alto (femminile), qualificazioni

18.10 Decathlon, getto del peso

18.15 200 metri (femminile), batterie

18.45 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

19.10 200 metri (maschile), batterie

22.00 100 ostacoli (femminile), semifinali

22.25 Lancio del martello (maschile), finale

22.30 110 ostacoli (maschile), semifinali

22.50 Decathlon, salto in alto

22.55 800 metri (femminile), semifinali

23.00 Salto con l’asta (femminile), finale

23.20 800 metri (maschile), semifinali

23.47 200 metri (femminile), semifinali

Venerdì 30 agosto

00.10 200 metri (maschile), semifinali

00.20 Salto triplo (maschile), finale

00.30 Tiro del giavellotto (maschile), finale

00.35 3000 siepi (femminile), finale

00.55 Decathlon, 400 metri

01.15 3000 metri (maschile), finale

01.43 400 metri (femminile), finale

01.50 400 metri (maschile), finale

16.00 Decathlon, 110 ostacoli

16.20 Getto del peso (femminile), qualificazioni

16.25 10 km marcia (maschile)

16.40 Decathlon, lancio del disco

17.25 10 km marcia (femminile)

18.30 Staffetta 4×400 metri (femminile), batterie

18.35 Decathlon, salto con l’asta

18.55 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

19.00 Staffetta 4×400 metri (maschile), batterie

19.35 Staffetta 4×100 metri (femminile), batterie

20.05 Staffetta 4×100 metri (maschile), batterie

22.30 Decathlon, tiro del giavellotto

22.35 400 ostacoli (femminile), semifinali

23.00 Salto con l’asta (maschile), finale

23.05 400 ostacoli (maschile), semifinali

23.10 Getto del peso (femminile), finale

23.35 800 metri (maschile), finale

23.50 800 metri (femminile), finale

23.55 Salto in alto (maschile), finale

Sabato 31 agosto

00.10 100 ostacoli (femminile), finale

00.15 Salto in lungo (maschile), finale

00.25 110 ostacoli (maschile), finale

00.45 Tiro del giavellotto (femminile), finale

00.50 3000 metri (femminile), finale

01.15 Decathlon, 1500 metri

01.35 200 metri (femminile), finale

01.50 200 metri (maschile), finale

23.00 Lancio del disco (maschile), finale

23.25 Salto in alto (femminile), finale

23.35 400 ostacoli (femminile), finale

23.45 400 ostacoli (maschile), finale

Domenica 1° settembre

00.00 1500 metri (femminile), finale

00.10 Salto triplo (femminile), finale

00.15 3000 siepi (maschile), finale

00.40 Lancio del martello (femminile), finale

00.45 Staffetta 4×100 metri (femminile), finale

00.55 Staffetta 4×100 metri (maschile), finale

01.10 1500 metri (maschile), finale

01.30 Staffetta 4×400 metri (femminile), finale

01.50 Staffetta 4×400 metri (maschile), finale

PROGRAMMA MONDIALI U20 ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: World Athletics Inside Track.

Diretta Live testuale: OA Sport.