LIVE World Games 2025 in DIRETTA: ghiotte occasioni per l’Italia nel salvamento

Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare (ma seconda dall’inaugurazione) ai World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu. Ancora tantissimo da raccontare per quel che concerne gli sport rimasti di recente fuori dal giro olimpico.

L’Italia si presenta in questa seconda giornata con fondate possibilità di medaglia, quelle che arrivano dal salvamento. Uno sport nel quale, peraltro, gli azzurri si sono ben distinti oggi con quattro successi che hanno fatto sì che il nostro Paese abbia chiuso la giornata d’apertura in vetta al medagliere.

Quest’oggi in programma davvero tantissime gare, con medaglie da assegnare tra tiro con l’arco, canoa, danza sportiva, ginnastica, karate, appunto salvamento e tiro alla fune. Un programma, in sostanza, estremamente fitto e che andrà in scena fin dalla notte tricolore.

Nel karate, tra le altre, da osservare Clio Ferracuti, mentre ci sarà Lara Cossa nel wushu. Italia presente in otto finali su otto nel salvamento, in questa che è una giornata da complessive 29 medaglie d’oro che verranno assegnate.

Gli aggiornamenti per quel che riguarda questa giornata dei World Games inizieranno alle ore 7:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!