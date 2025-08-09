LIVE Italia-Lettonia, Amichevole basket 2025 in DIRETTA: terzo test per gli azzurri verso gli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Lettonia, di scena a Trieste e che è prosecuzione, per gli uomini di Gianmarco Pozzecco, della preparazione verso gli Europei.

Per gli azzurri una giornata a suo modo speciale, perché sarà in squadra Darius Thompson, arrivato due giorni fa nel raduno azzurro e pronto a dare una mano significativa alla squadra del Paese di cui è diventato cittadino per matrimonio. Dai tempi di Brindisi a quelli della maglia azzurra il passo è (molto) breve, e anche felice.

Dall’altra parte una Lettonia che, sotto la guida di Luca Banchi, è alla prima uscita verso la rassegna continentale. Ovviamente molto ruoterà attorno a Kristaps Porzingis, anche se è noto come in casa lettone i talenti siano tanti e diversificati. Nei fatti, sarà la prima vera volta in cui gli azzurri potranno capire del tutto a che punto sono.

Il match, peraltro, andrà a ripetersi in quel di Atene al Torneo Acropolis, una tradizione prima di qualsiasi grande appuntamento che esista nel calendario FIBA. E per allora chissà se ci saranno indicazioni più utili per Pozzecco sul lato dei 12 da portare, almeno per la prima fase, a Limassol, Cipro.

Il match tra Italia e Lettonia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!