Vuelta a Burgos 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione decisiva con arrivo in salita

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa della Vuelta a Burgos 2025. 138.3 km da Quintana del Pidio a Lagunas de Neila per un arrivo in salita che sarà decisivo ai fini della classifica generale. Lèo Bisiaux dovrà difendersi dai molteplici attacchi che arriveranno durante questa tappa breve ma esplosiva. Frazioni corte e ricche di salite che da qualche anno contraddistinguono le ultime fatiche delle corse a tappe.

Tappa regina che presenta tutte le più importanti difficoltà nella sua seconda metà a partire del Collado de Huerta (2 km al 5% di pendenza media), salita che sarà preceduta da una ventina di km di duro falsopiano al 2-3% che lascerà scorie nelle gambe dei corridori. Sull’Alto de Rozavientos potrebbero esserci i primi movimenti. GPM di prima categoria che misura 3.4 km con una pendenza media del 9,7% e punte al 12%. La successiva discesa porterà i big a giocarsi la classifica generale sulle rampe della salita di Lagunas de Neila. 12.2 km al 6,6%, ma una sezione di 4.2 km con una pendenza media dell’11,1% e punte al 15%.

Sarà bagarre campale tra i favoriti con Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) che vuole far saltare il banco. Non saranno da meno i corridori italiani a partire da Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Giulio Ciccone (Lidl – Trek). Quest’ultimo difficilmente potrà puntare al successo finale a causa dello sfortunato epilogo della prima tappa, ma proverà ad alzare le braccia al traguardo. Esame di maturità per il francese Lèo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), mentre Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) e Giovanni Aleotti (Red Bull-BORA-hansgrohe) devono difendere una positiva top ten.

La quinta ed ultima tappa della Vuleta a Burgos 2025 inizierà alle 13.12. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.30. Buon divertimento a tutti!