Sport in tv oggi (sabato 16 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Sabato 16 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi i World Games, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con il Giro di Danimarca, la MotoGP con il GP d’Austria, e tanto altro ancora.
Proseguirà l’ATP Masters 1000 di Cincinnati, che vedrà impegnati nei match validi per le semifinali Jannik Sinner in singolare e Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in doppio, mentre nel WTA 1000 scenderanno in campo nella semifinale di doppio Jasmine Paolini e Sara Errani.
A che ora Sinner-Atmane, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 16 agosto
02.30 World Games, nona giornata – The World Games Live
08.00 Volley femminile, Mondiali U21: semifinali, Italia-Brasile – VBTV e YouTube Volleyball World
08.40 Moto3, GP Austria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
09.25 Moto2, GP Austria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.10 MotoGP, GP Austria: prove libere 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.50 MotoGP, GP Austria: Q1 – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
11.15 MotoGP, GP Austria: Q2 – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
11.50 Ciclismo, Giro di Danimarca: quinta tappa – 13.30 discovery+, 14.10 Eurosport 2 HD, DAZN
12.50 Moto3, GP Austria: Q1 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
13.15 Moto3, GP Austria: Q2 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
13.45 Moto2, GP Austria: Q1 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
14.00 Atletica, Diamond League Silesia – 16.00 Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go e NOW
14.10 Moto2, GP Austria: Q2 – TV8 HD, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
15.00, MotoGP, GP Austria: Sprint – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go NOW
16.30 Basket, Europei U16: finale 3° posto, Italia-Slovenia – YouTube FIBA
17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: semifinali singolare e doppio (2° match dalle 17.00 Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski, 3° match alle 17.00 comunque non prima delle 21.00 Sinner-Atmane) – Sky Sport Uno (solo per le semifinali di singolare), Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
17.10 Rugby, Sudafrica-Australia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
19.00 circa Palio di Siena – 16.45 LA7 HD, la7.it
19.30 Basket femminile, Europei U16: fase a gironi, Italia-Germania – YouTube FIBA
23.10 Argentina-Nuova Zelanda – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
Non prima delle 01.30 di domenica 17 agosto Tennis, WTA 1000 Cincinnati: semifinale doppio (5° match alle 17.00 comunque non prima dell’1.30 Errani/Paolini-Guo/Panova) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX
