A che ora Sinner-Atmane, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Sabato 16 agosto si disputeranno le semifinali del tabellone principale di singolare maschile del torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): tornerà in campo il numero 1 del seeding, l’azzurro Jannik Sinner, opposto al qualificato francese Terence Atmane.
Il match sarà il terzo della giornata sul P&G Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane, ma la sfida dell’azzurro si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane, dopo le semifinali di doppio maschile: si tratta del primo confronto tra i due sul circuito maggiore.
La sfida tra Jannik Sinner ed il francese Terence Atmane dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO SINNER-ATMANE ATP CINCINNATI 2025
Sabato 16 agosto – P&G Center Court
Dalle ore 17.00 italiane
Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)
A seguire
Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5)
Non prima delle ore 21.00 italiane
Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Non prima delle 24.00 ora italiana di domenica 17 agosto
vincente Shelton-Zverev – vincente Rublev-Alcaraz
Non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto
Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Guo Hanyu / Alexandra Panova (Cina / Russia)
PROGRAMMA SINNER-ATMANE ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: Sky Go e NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.