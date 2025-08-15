Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali volley femminile U21: orario semifinale, programma, streaming

Sabato 16 agosto si disputeranno le semifinali dei Mondiali under 21 2025 di volley femminile, in corso di svolgimento in Indonesia: l’Italia, che dopo la prima fase, chiusa al secondo posto, ha eliminato agli ottavi la selezione di casa ed ai quarti la Cina, sarà opposta al Brasile nella sfida che avrà inizio alle ore 11.00 italiane.

Il match Italia-Brasile, prima semifinale dei Mondiali under 21 di volley femminile non sarà trasmesso in diretta tv, ma tutti gli incontri della rassegna saranno fruibili in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025

Sabato 16 agosto

Ore 11.00 italiane – Semifinali

Italia-Brasile – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e canale YouTube Volleyball World.

Diretta live testuale: OA Sport.