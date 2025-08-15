Sport in tvTennis
A che ora Errani/Paolini-Guo/Panova, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Sabato 16 agosto andrà in scena la seconda semifinale del tabellone principale di doppio femminile del torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): la coppia numero 1 del seeding, formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, sfiderà la cinese Guo Hanyu e la russa Alexandra Panova.
Il match sarà il quinto ed ultimo di giornata sul P&G Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane, ma la sfida delle azzurre si giocherà non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto: le vincenti affronteranno in finale la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe.
La sfida tra Errani/Paolini e Guo/Panova del WTA 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO ERRANI/PAOLINI WTA CINCINNATI 2025
Sabato 16 agosto – P&G Center Court
Dalle ore 17.00 italiane
Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)
A seguire
Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5)
Non prima delle ore 21.00 italiane
Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q)
Non prima delle 24.00 ora italiana di domenica 17 agosto
vincente Shelton-Zverev – vincente Rublev-Alcaraz
Non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto
Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Guo Hanyu / Alexandra Panova (Cina / Russia) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis
PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI WTA CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.
Diretta live testuale: OA Sport.