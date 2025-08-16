LIVE Sinner-Atmane, ATP Cincinnati 2025 in DIRETTA: il n.1 del mondo sfida il geniale francese per un posto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati tra l’ordinarissimo a questi livelli Jannik SINNER e la clamorosa sorpresa del torneo, o dell’anno, Terence ATMANE!

Semifinale dal sapore molto intenso quella che vi racconteremo cari amici, il francese può tutto e lo ha dimostrato in questa 10 giorni a Mason (Ohio), prima della quale nessuno lo conosceva. Adesso, gli appassionati di tennis hanno finalmente avuto modo di incrociare il Tennis-Champagne di Atmane, che fino ad oggi era stato abbondantemente offuscato dagli altrettanto frizzanti ‘colpi di testa’.

La pallata in faccia ad una povera tifosa al Roland Garros 2024 uno degli episodi che si ricordano di Atmane, giocatore capace di qualunque cosa su un campo da tennis, ma anche molto instabile mentalmente. Tuttavia, ha saputo incanalare tutte le energie in questo prestigioso evento, in cui ha sconfitto niente meno che Cobolli, Fritz e Rune tutti in fila, ricordando che la sua avventura era partita dalle qualificazioni.

Che dire del n.1 del mondo? Ha spazzato via Auger-Aliassime, che non poteva rappresentare un ostacolo impervio per la classe cristallina dell’altoatesino. Adesso i problemi dovrebbero presentarsi, visto che siamo giunti alle ultime due partite per la difesa del titolo negli USA. La prima lo vede stra-favorito contro un giocatore fuori dai 100 giocatori del mondo (fino a lunedì) mentre la seconda potrebbe essere ancora contro l’eterno rivale Carlos Alcaraz.

Non resta quindi che augurarvi un buon divertimento con la DIRETTA LIVE della semifinale di Cincinnati, la prima e qulla della parte alta che vede di fronte il n.1 del mondo e del seeding Jannik SINNER e Terence ATMANE. Si gioca dalle 21:00 dopo Musetti/Sonego, vi aspettiamo!