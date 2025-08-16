LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le campionesse olimpiche a caccia della finale sul cemento dell’Ohio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di doppio del torneo WTA 1000 di Cincinnati tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia russo-cinese composto da Hanyu Guo ed Alexandra Panova. Primo confronto diretto in assoluto tra le due compagini, con la vincente dell’incontro che troverà in finale il duo formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe.

Le azzurre sono ormai il simbolo moderno della specialità di coppia. Le geometrie e la classe della veterana emiliana mixate alla potenza ed alla qualità da fondo campo della toscana. Un cocktail letale per la maggior parte delle avversarie. In questa stagione le campionesse olimpiche hanno trionfato a Doha, Roma ed al Roland Garros, e vogliono coronare uno straordinario 2025 trovando il sigillo anche sul cemento statunitense. Nel loro cammino in Ohio hanno superato in due set Danilovic/Potapova e Stearns/Vondrousova, approfittando nel mezzo del forfait di Linette/Tauson.

Per Guo/Panova un percorso più tortuoso. La coppia russo-cinese ha anch’essa approfittato di un ritiro delle avversarie (Krejcikova/Ostapenko), ma nei due match disputati ha dovuto superare le incognite del super tiebreak dapprima contro Kato/Voskoboeva, poi contro Muhammad/Schuurs. La potenza della russa si sposa perfettamente con la velocità ed i guizzi dell’orientale.

La semifinale di doppio del torneo WTA 1000 di Cincinnati tra Sara Errani/Jasmine Paolini e la coppia russo-cinese composto da Hanyu Guo ed Alexandra Panova sarà il secondo match della sessione serale del Campo Centrale a partire dalla mezzanotte italiana dopo Alcaraz-Sheltton/Zverev, ed inizierà in ogni caso non prima dell’1.30. OA Ssport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!