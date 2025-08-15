LIVE Italia-Brasile, Mondiali volley femminile U21 in DIRETTA: le azzurrine sognano l’impresa in una semifinale da brividi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Brasile. Alla Samator Healthporia Volleyball Hall di Surabaya, in Indonesia, dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile che è entrato nella fase decisiva e riserva un’altra sfida sulla carta durissima alle azzurre.

Il Brasile era, assieme alla Cina e all’Italia, la favorita per la vittoria alla viglia e dunque siamo di fronte ad un’altra sfida da brividi per le azzurre. L’Italia, non ha disputato una prima parte di Mondiale impeccabile ma come tutte le squadre di spessore, ha saputo alzare l’asticella al momento giusto e ieri ha giocato una pa5rtita al limite della perfezione contro la Cina, vincendo 3-0 un quarto di finale dove, alla luce di quanto era accaduto fino a quel momento, partiva sfavorita. Quelli che erano stati i punti deboli nelle ultime gare delle azzurre sono spariti di un colpo contro un avversario che aveva solo vinto fino a ieri e anche impressionato per la qualità del gioco espressa. Continuità, concentrazione, precisione in ricezione (che era spesso mancata), attenzione in difesa e conferme sia a muro che in attacco hanno permesso all’Italia di mettere sotto la Cina e di conquistare l’accesso alla top 4.

L’Italia vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e delle schiacciatrici Nicole Piomboni e Maria Teresa Bosso: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata. La nazionale italiana nel girone preliminare ha vinto quattro incontri, 3-0 con Cechia, Egitto e Algeria e 3-2 con la Polonia, perdendo ieri l’ultima sfida contro la Turchia. Le azzurre, poi, hanno sconfitto 3-1 l’Indonesia negli ottavi di finale dopo aver cambiato per tre volte la rivale a causa del caos Vietnam e ieri hanno sconfitto 3-0 la Cina nei quarti di finale.

Dall’altra parte della rete oggi c’è il Brasile che nel girone preliminare ha ottenuto quattro successi, battendo 3-0 la Bulgaria, 3-0 il Cile, 3-0 la Thailandia, 3-0 la Tunisia, e perdendo 1-3 la sfida con il Giappone. Negli ottavi di finale le sudamericane hanno battuto 3-0 la Corea del Sud e ieri nei quarti hanno sconfitto 3-0 l’Argentina. Questa la rosa della formazione brasiliana, allenata da Jiyang Xie. Alzatrici: Ana Berto, Amanda. Opposte: Rebeca, Larissa. Schiacciatrici: Helena, Vitoria, Isa. Centrali: Luana, CLinqian Giovana. Libero: Sofia Will.

