Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: scoglio Gauff, poi si può sognare…

Jasmine Paolini ha staccato il pass per i quarti di finale del singolare femminile del torneo WTA 1000 di Cincinnati: l’azzurra, numero 7 del seeding, se la vedrà con la statunitense Coco Gauff, numero 2 del ranking mondiale nella sfida che andrà in scena domani.

Si ripeterà la sfida vista, nello stesso turno, nel 2023: allora Gauff vinse per 6-3 6-2, ma quest’anno Paolini ha sconfitto la statunitense sia nei quarti a Stoccarda sia in finale a Roma, portandosi sul 2-2 negli scontri diretti. L’azzurra, qualora dovesse battere ancora Gauff, in semifinale troverebbe certamente un’avversaria con ranking più basso.

Nel terzo spicchio del tabellone, infatti, sono ancora in corsa le qualificate Ella Seidel (Germania) e Varvara Gracheva (Francia), che si stanno affrontando nel match degli ottavi, e Veronika Kudermetova (Russia) e Magda Linette (Polonia, numero 31 del seeding), che si affronteranno nella notte italiana: una di queste quattro sarà l’avversaria di Paolini nell’eventuale semifinale.

Nella parte alta del tabellone, dalla quale uscirà la potenziale avversaria dell’azzurra in finale, invece, sono ancora in corsa quattro teste di serie: la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 1) affronterà la kazaka Elena Rybakina (9), mentre la polacca Iga Świątek (3) incrocerà la russa Anna Kalinskaya (28).