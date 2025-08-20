TennisUS Open
Quando gioca Sinner agli US Open 2025: le due alternative e tutte le date dal primo turno alla finale
Jannik Sinner, dopo il ritiro in finale a Cincinnati, tornerà in campo direttamente agli US Open 2025 di tennis: l’azzurro, a seconda dell’eventualità in cui giochi prima la parte alta o quella bassa del tabellone, esordirà al primo turno domenica 24, lunedì 25 o martedì 26 agosto.
Per lo stesso motivo gli eventuali turni successivi dell’azzurro, fino ai quarti inclusi, potrebbero andare in scena in due date diverse: il secondo turno mercoledì 27 o giovedì 28 agosto, il terzo venerdì 29 o sabato 30 agosto, il quarto domenica 31 agosto o lunedì 1° settembre, ed i quarti di finale martedì 2 o mercoledì 3 settembre.
Sono certe per il tabellone maschile soltanto le date degli ultimi due turni: le semifinali si giocheranno entrambe nella stessa giornata di venerdì 5 settembre, infine la finale si disputerà domenica 7 settembre. Dopo il sorteggio del tabellone principale si conosceranno le date in cui giocherà Sinner.
CALENDARIO SINNER US OPEN 2025
Primo turno: domenica 24, lunedì 25 o martedì 26 agosto
Secondo turno: mercoledì 27 o giovedì 28 agosto
Terzo turno: venerdì 29 o sabato 30 agosto
Quarto turno: domenica 31 agosto o lunedì 1° settembre
Quarti di finale: martedì 2 o mercoledì 3 settembre
Semifinali: venerdì 5 settembre
Finale: domenica 7 settembre