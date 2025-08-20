Giulio Zeppieri approda al secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2025. Eliminato Stefano Travaglia

Si è conclusa la seconda giornata delle qualificazioni degli US Open 2025 dedicata agli incontri maschili e il bilancio in casa Italia è stato di una vittoria e di una sconfitta. In campo sono scesi Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia, dopo i sei azzurri che avevano fatto il loro esordio nel day-1. Sulla falsariga di quanto accaduto nel primo giorno di incontri, il Bel Paese prosegue seconda la linea del 50% di vittorie.

Zeppieri ha portato il computo di qualificati al secondo turno delle “quali” a quattro. Il n.260 del ranking affrontava il libanese Hady Habib (n.165 del ranking) e con lo score di 4-6 7-6 (7) 7-5 ha prevalso in 2 ore e 34 minuti di gioco. Un confronto molto duro, con Giulio costretto a recuperare dopo aver perso il primo parziale.

Un tie-break infinito nel secondo set nel quale l’azzurro, avanti 6-2, non è riuscito a convertire uno dei quattro set-point consecutivi a propria disposizione, centrando l’obiettivo al sesto tentativo. Nel terzo parziale scambi particolarmente tirati e Giulio che l’ha spuntata sul filo di lana. Al secondo turno l’azzurro se la vedrà contro il portoghese Jaime Faria (n.115 del ranking).

Niente da fare invece per Travaglia. Il tennista tricolore (n.212 del mondo) è stato battuto dalla wild card americana, Martin Damm (n.429 del mondo), col punteggio di 6-3 6-2. Un match nel quale il giocatore azzurro non ha mai trovato il ritmo giusto su questa superficie, a differenza del suo avversario.