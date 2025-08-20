Sorteggio US Open 2025: orario, dove seguirlo in streaming, possibili avversari di Sinner e teste di serie turno per turno

Alle ore 18.00 italiane di giovedì 21 agosto, con diretta streaming sul canale YouTube degli US Open, si terrà il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis: a determinare le 32 teste di serie è stato il ranking ATP rilasciato lunedì sera dopo la finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding, e per questo motivo non incontrerà teste di serie nei primi due turni, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Gabriel Diallo e Luciano Darderi.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare una delle teste di serie dalla 13 alla 16, nell’ordine, Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik, mentre ai quarti potrà esserci l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur. L’azzurro potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Taylor Fritz (numero 4) in semifinale, infine potrà ritrovare soltanto in finale Carlos Alcaraz (numero 2).

CALENDARIO SORTEGGIO US OPEN 2025

Giovedì 21 agosto

Ore 18.00 italiane: sorteggio tabellone principale US Open

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube US Open.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Gabriel Diallo e Luciano Darderi.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ed Alex de Minaur.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.