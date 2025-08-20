Quando la finale del doppio misto agli US Open 2025? Orario, tv, streaming: due partite in un giorno per Errani/Vavassori?

Si concluderà nella prossima notte italiana il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis: sull’Arthur Ashe Stadium si disputeranno in rapida successione le due semifinali e la finale del torneo. Sara Errani ed Andrea Vavassori sono i campioni in carica e vogliono difendere del titolo conquistato lo scorso anno.

Nel penultimo atto la coppia italiana sfiderà gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison nel secondo match dall’1:00 ora italiana di giovedì 21 agosto, che si giocherà dopo la prima semifinale, tra Jessica Pegula/Jack Draper ed Iga Swiatek/Casper Ruud. Al termine del match degli azzurri si giocherà la finale.

Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Mercoledì 20 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dall’1:00 ora italiana di giovedì 21 agosto – Semifinale

Match 1: Jessica Pegula / Jack Draper (USA / Gran Bretagna, 1) – Iga Swiatek / Casper Ruud (Polonia / Norvegia, 3)

A seguire – Semifinale

Match 2: Sara Errani / Andrea Vavassori (Italia) – Danielle Collins / Christian Harrison (USA)

A seguire – Finale

Match 3: Vincente Match 1 – Vincente Match 2

PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.