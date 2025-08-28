Pentathlon
Pentathlon, Roberto Micheli e Matteo Bovenzi approdano in finale ai Mondiali. Eliminato Giorgio Malan
Non riesce il percorso netto all’Italia, che piazza soltanto due azzurri su tre nella finale maschile dei Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno: a Kaunas, in Lituania, infatti, Roberto Micheli e Matteo Bovenzi superano le semifinali, mentre viene eliminato Giorgio Malan.
Nella Semifinale B passaggio del turno per i due azzurri impegnati, che rimontano dopo una prova di scherma opaca, chiusa con Bovenzi 14° e Micheli 15°, con due ottime prove negli ostacoli (Bovenzi 2° e Micheli 5°) e nel nuoto (doppietta con Bovenzi 1° e Micheli 2°), poi nel laser run sono sufficienti l’ottavo crono di Micheli ed il 15° di Bovenzi per sancire il passaggio in finale dei due azzurri, con Micheli 3° e Bovenzi 5° entrambi a quota 1515.
Nella Semifinale A, invece, non ce la fa Giorgio Malan, 15° nella scherma e 13° negli ostacoli, prima del miglior crono nel nuoto, a precedere però una prova negativa nel laser run, con il 16° tempo: l’azzurro termina 16° con 1476 e viene eliminato.