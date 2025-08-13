Pentathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 7 azzurri a Kaunas, assente Cicinelli per infortunio

Saranno 7 gli azzurri al via dei Mondiali senior 2025 di pentathlon moderno, che si terranno a Kaunas (Lituania), dal 26 al 30 agosto: non ci sarà Matteo Cicinelli, assente per un problema fisico che gli aveva già impedito di prendere parte al raduno di Bath in cui sono al lavoro tutti i convocati per la rassegna iridata.

L’Italia sarà in gara con tre uomini e quattro donne: convocati Matteo Bovenzi, Aurora Tognetti, Alice Rinaudo, Maria Beatrice Mercuri, Roberto Micheli, Giorgio Malan e Valentina Martinescu. In questa rassegna iridata sono previste le sole specialità olimpiche, ovvero le gare individuali.

Martedì 26 si inizierà con le qualificazioni maschili, seguite il giorno successivo dalle qualificazioni femminili. Giovedì 28 andranno in scena le semifinali maschili, mentre quelle femminili si terranno venerdì 29 agosto. La rassegna iridata terminerà sabato 30 agosto, quando si disputeranno entrambe le finali.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Matteo Bovenzi

Aurora Tognetti

Alice Rinaudo

Maria Beatrice Mercuri

Roberto Micheli

Giorgio Malan

Valentina Martinescu