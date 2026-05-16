Pentathlon, tre azzurri centrano la finale maschile in Coppa del Mondo a Pazardzhik

Parziale riscatto dell’Italia a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: dopo l’eliminazione di tutte le azzurre in semifinale ieri, quest’oggi sono ben tre gli italiani che centrano l’accesso alla finale individuale maschile.

Nella Semifinale A concludono praticamente appaiati Matteo Bovenzi, terzo a quota 1542, e Giorgio Malan, quarto con 1541, preceduti soltanto dai sudcoreani Jun Woongtae, primo, e Seo Changwan, secondo, a loro volta a quota 1542. Per Bovenzi ottime performance negli ostacoli, col miglior crono in 22″71, e nel nuoto, col miglior tempo in 51″56, mentre per Malan sono da sottolineare il terzo posto nel nuoto, il quinto negli ostacoli ed il sesto nel laser run.

Nella Semifinale B, invece, Denis Agavriloaie è ottavo a quota 1549, mentre il tedesco Moriz Klinkert chiude in testa con 1555 punti, miglior score assoluto del penultimo atto. Per l’azzurro spiccano il secondo posto nel nuoto in 56″52, il terzo nel laser run in 10’40”, ed il quinto negli ostacoli in 23″65, che gli permettono la rimonta dopo l’ultimo posto nella scherma.