Pentathlon, Aurora Tognetti e Roberto Micheli campioni italiani senior 2026

Aurora Tognetti e Roberto Micheli si sono laureati campioni nazionali nei Campionati Italiani Senior di pentathlon moderno 2026. Al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti sono andate in scena le finali dei due comparti.

Nella finale femminile il successo, come detto, è andato ad Aurora Tognetti che ha chiuso con 1477 punti contro i 1418 di Elena Micheli ed i 1412 di Irene Prampolini. Quarta posizione per Annachiara Allara con 1363 punti, quinta per Teresa Gioia con 1359 mentre è sesta Alice Gelormino con 1336.

Per quanto riguarda la finale maschile, invece, successo per Roberto Micheli con 1575 punti contro i 1564 di Denis Agavriloaie, mentre è terzo Giorgio Micheli con 1557. Quarta posizione per Emanuele Tromboni con 1545 punti, quinta per Matteo Beggio con 1539, quindi sesto Alessandro Boero con 1529.