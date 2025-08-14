Pentathlon, tutto pronto per i Mondiali di Kaunas. L’Italia vuole essere protagonista

È tutto pronto per il via ufficiale dei Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2025 che si disputeranno dalla giornata di domani, martedì 26 agosto, fino a domenica 31, a Kaunas in Lituania. Ci attende una settimana di grande sport e spettacolo, con l’Italia che proverà a proseguire nel suo ottimo momento. Tra World Cup ed Europei i nostri portacolori hanno sempre ottenuto risultati di rilievo. La speranza è di confermarsi anche in terra baltica.

Saranno 7 gli azzurri al via dei Mondiali senior. L’Italia sarà in gara con tre uomini e quattro donne: il direttore tecnico Giancarlo Duranti ha convocato infatti Matteo Bovenzi (Aeronautica), Aurora Tognetti (Carabinieri), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Valentina Martinescu (Junior Asti). Mancherà, invece, Matteo Cicinelli, assente per un problema fisico che gli aveva già impedito di prendere parte al raduno di Bath in cui sono al lavoro tutti i convocati per la rassegna iridata.

In questa rassegna iridata sono previste le sole specialità olimpiche, ovvero le gare individuali. Un anno fa la manifestazione iridata si era disputata a Zhengzhou, in Cina, e aveva fatto da apripista ai Giochi Olimpici. Dominio della Corea del Sud che aveva chiuso con 4 medaglie d’oro, 2 di argento e una di bronzo, davanti all’Ungheria con 3 ori, 2 argenti e un bronzo.

PROGRAMMA MONDIALI PENTATHLON 2025

Martedì 26 agosto

Qualifiche maschili

Mercoledì 27 agosto

Qualifiche femminili

Seeding Round di scherma maschile presso Žalgiris Arena

Giovedì 28 agosto

Semifinali maschili

Eliminazione diretta scherma presso Žalgiris Arena

Ostacoli al Žalgiris Arena

Nuoto al Žalgiris Arena

Laser Run al Žalgiris Arena

Seeding Round di scherma femminile presso Žalgiris Arena

Venerdì 29 agosto

Semifinali femminili

Eliminazione diretta scherma presso Žalgiris Arena

Ostacoli al Žalgiris Arena

Nuoto al Žalgiris Arena

Laser Run al Žalgiris Arena

Domenica 30 agosto