Pentathlon
Pentathlon, tutto pronto per i Mondiali di Kaunas. L’Italia vuole essere protagonista
È tutto pronto per il via ufficiale dei Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2025 che si disputeranno dalla giornata di domani, martedì 26 agosto, fino a domenica 31, a Kaunas in Lituania. Ci attende una settimana di grande sport e spettacolo, con l’Italia che proverà a proseguire nel suo ottimo momento. Tra World Cup ed Europei i nostri portacolori hanno sempre ottenuto risultati di rilievo. La speranza è di confermarsi anche in terra baltica.
Saranno 7 gli azzurri al via dei Mondiali senior. L’Italia sarà in gara con tre uomini e quattro donne: il direttore tecnico Giancarlo Duranti ha convocato infatti Matteo Bovenzi (Aeronautica), Aurora Tognetti (Carabinieri), Alice Rinaudo (Fiamme Oro), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Valentina Martinescu (Junior Asti). Mancherà, invece, Matteo Cicinelli, assente per un problema fisico che gli aveva già impedito di prendere parte al raduno di Bath in cui sono al lavoro tutti i convocati per la rassegna iridata.
In questa rassegna iridata sono previste le sole specialità olimpiche, ovvero le gare individuali. Un anno fa la manifestazione iridata si era disputata a Zhengzhou, in Cina, e aveva fatto da apripista ai Giochi Olimpici. Dominio della Corea del Sud che aveva chiuso con 4 medaglie d’oro, 2 di argento e una di bronzo, davanti all’Ungheria con 3 ori, 2 argenti e un bronzo.
PROGRAMMA MONDIALI PENTATHLON 2025
Martedì 26 agosto
Qualifiche maschili
Mercoledì 27 agosto
Qualifiche femminili
Seeding Round di scherma maschile presso Žalgiris Arena
Giovedì 28 agosto
Semifinali maschili
- Eliminazione diretta scherma presso Žalgiris Arena
- Ostacoli al Žalgiris Arena
- Nuoto al Žalgiris Arena
- Laser Run al Žalgiris Arena
Seeding Round di scherma femminile presso Žalgiris Arena
Venerdì 29 agosto
- Semifinali femminili
- Eliminazione diretta scherma presso Žalgiris Arena
- Ostacoli al Žalgiris Arena
- Nuoto al Žalgiris Arena
- Laser Run al Žalgiris Arena
Domenica 30 agosto
- Finali maschili & femminili
- Eliminazione direƩa scherma presso Žalgiris Arena
- Ostacoli al Žalgiris Arena
- Nuoto al Žalgiris Arena
- Laser Run al Žalgiris Arena