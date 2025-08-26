Pentathlon, ai Mondiali di Kaunas avanzano alle semifinali tutti e 3 gli azzurri

L’Italia inizia con il piede giusto i Campionati Mondiali di pentathlon moderno che hanno preso il via oggi a Kaunas in Lituania. Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) hanno, infatti, tutti superato le qualificazioni, staccando il pass per le semifinali che saranno in programma nella giornata di giovedì 28 agosto.

Nello splendido scenario della Žalgiris Arena di Kaunas, quindi tutto indoor, abbiamo assistito alle qualifiche. Nel gruppo A il nostro Giorgio Malan, ha chiuso con 1510 punti. Nel gruppo B Matteo Bovenzi, ne ha totalizzati 1518 punti, mentre Roberto Micheli ha terminato con 1514 punti.

Quale sarà il programma, dunque, delle prossime giornate? Domani, mercoledì 27 agosto, alle ore 15.30 italiane, gli azzurri del comparto maschile affronteranno il seeding round di scherma, valido per le semifinali e per la finale.

Domani arriverà anche l’esordio delle donne. Aurora Tognetti (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Valentina Martinescu (Junior Asti) affronteranno le qualificazioni. A partire da giovedì 28 agosto si inizierà con la semifinale maschile, quindi venerdì 29 agosto toccherà a quella femminile. Le finali, invece, si disputeranno entrambe nella giornata di sabato 30 agosto.