Pentathlon, Tognetti, Martinescu e Mercuri in semifinale ai Mondiali di Kaunas

Dopo l’ottimo inizio del comparto maschile, l’Italia si conferma anche con quello femminile nelle qualificazioni per la prova femminile dei Campionati Mondiali in corso di svolgimenti a Kaunas (Lituania).

Aurora Tognetti (Carabinieri), Valentina Martinescu (Junior Asti) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) infatti hanno staccato il pass per le semifinali. Non ce l’ha fatta, invece, Alice Rinaudo (Fiamme Oro) che ha pagato alcuni errori sugli ostacoli.

Aurora Tognetti era inserita nel Gruppo A e ha concluso con 1395 punti, sesta negli ostacoli (00:37.44) e nella scherma (235, 22 V-13 D). Solamente ventisettesima Alice Rinaudo. Nel Gruppo B Valentina Martinescu, ha chiuso davanti a tutte con 1422 punti al termine di una prestazione maiuscola. Molto bene anche Maria Beatrice Mercuri, terza con 1405 punti. Domani, giovedì 28 agosto, a partire dalle ore 14.50 italiane saranno impegnate nel Seeding Round di scherma, valido per le semifinali e per la finale, mentre le semifinali femminili sono in programma venerdì 29 agosto.

Per quanto riguarda la gara maschile domani vedremo in azione Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) che saranno impegnati nelle semifinali. Oggi gli azzurri hanno affrontato il Seeding Round di scherma con i seguenti risultati: Bovenzi 15V/20D, Micheli 14V/21D, Malan 14V/21D.